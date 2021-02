Portugal captou mais de uma centena de investidores da diáspora

Hoje às 13:55 Facebook

O Governo português emitiu 128 estatutos de Investidor da Diáspora, aceites entre as centenas de pedidos que chegaram de 26 países. A informação foi revelada esta terça-feira durante uma sessão online sobre o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID).

No âmbito da sessão "PNAID e o Estatuto de Investidor da Diáspora", que decorreu para "prestar informação sobre o programa e esclarecer as condições e procedimentos para requerer o estatuto", a responsável do estatuto do investidor da diáspora no gabinete da secretária de Estado das Comunidades, Catarina Paiva, revelou os dados mais recentes das candidaturas a este estatuto.

A responsável referiu que as candidaturas chegaram de 26 países, incluindo Portugal, as quais deram origem a 128 declarações.

