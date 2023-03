Lula da Silva visita a China entre 11 e 14 de abril

JN/Agências Hoje às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente brasileiro Lula da Silva, que na semana passada teve de cancelar uma visita à China devido a uma pneumonia, reagendou a viagem para 11 a 14 de abril.

A nova data da viagem foi anunciada, esta sexta-feira, pelo gabinete do presidente do Brasil.

Lula da Silva, de 77 anos, tomou posse em janeiro e desde logo procurou estreitar os laços com a China, o maior parceiro comercial do Brasil, depois das relações com Pequim terem sido desvalorizadas sob o mandato do antecessor de extrema-direita Jair Bolsonaro.