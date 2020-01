Mais de 30 mortos em debandada no funeral de Soleimani no Irão

R. S. Hoje às 10:09, atualizado às 10:20 Facebook

Pelo menos 35 pessoas morreram e 48 ficaram feridas, esta terça-feira, durante uma debandada na cidade iraniana de Kerman, no sudeste do país, durante as cerimónias fúnebres do general Qassem Soleimani, morto na semana passada num ataque com drone perpetrado pelos Estados Unidos.

De acordo com a televisão estatal iraniana, as mortes - cujo balanço é atribuído aos profissionais de saúde - registaram-se na sequência de uma confusão numa zona onde estariam concentradas centenas de milhares de pessoas, para acompanharem o enterro do comandante Qassem Suleimani.

Um vídeo divulgado pelo canal mostra várias pessoas caídas no chão com equipas médicas a tentarem reanimá-las e outras já com o rosto coberto por lenços ou casacos.

À semelhança do que tem acontecido nos últimos dias em Teerão e outras cidades iranianas, a multidão encheu as ruas da cidade natal de Suleimani esta manhã para se despedir do homem que liderava a força de operações externas da Guarda Revolucionária, morto num ataque aéreo contra o carro em que seguia, em Bagdade (Iraque), ordenado por Donald Trump. No mesmo ataque, morreu também o número dois da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque (Multidão Popular) e outras oito pessoas.

O ataque ocorreu três dias depois de uma invasão à embaixada norte-americana na capital iraquiana, por apoiantes e membros da milícia Multidão Popular, composta principalmente por xiitas, que durou dois dias e só terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.