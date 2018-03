Detida por gravar vídeo a dar marijuana ao filho de um ano

Hoje às 15:32 Facebook

Uma mulher norte-americana, do Carolina do Norte, foi detida na quarta-feira depois de um vídeo onde forçava, alegadamente, o filho de um ano a inalar marijuana, ter sido publicado no Facebook.

Brianna Ashanti Lofton, de 20 anos, está acusada de crimes de abuso de menores, contribuição para a delinquência e posse de marijuana, de acordo com um comunicado publicado no site da polícia de Raleigh, cidade do Carolina do Norte.

De acordo com a mesma nota policial, a criança encontra-se, para já, à guarda dos serviços de proteção de menores do condado de Wake.

As autoridades locais detiveram a mulher depois de um homem, residente em Rochester, Nova Iorque, ter publicado online um vídeo em que Brianna surgia a colocar um charro na boca do filho bebé.

Numa mensagem publicada no Facebook, esta quarta-feira, a polícia de Raleigh agradeceu a todas as pessoas que "postaram informação sobre a mãe e o filho". "Obrigado pela vossa disponibilidade em envolverem-se, a criança está segura e a mulher está sob custódia policial", pode ler-se.

De acordo com a estação de televisão WTVD, a mulher, que já foi detida quatro vezes (uma delas por agressão), deveria ser presente a tribunal esta quinta-feira.