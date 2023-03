Musk pede pausa na "corrida perigosa" do desenvolvimento de inteligência artificial

Daniela Tender Hoje às 18:44 Facebook

Elon Musk e centenas de especialistas juntaram-se a um apelo para uma pausa no desenvolvimento de sistemas de Inteligência Artificial (IA) avançada, durante pelo menos seis meses, para que os perigos de sistemas como o GPT-4 possam ser devidamente estudados.

O pedido é feito através de uma carta aberta, publicada esta quarta-feira pela organização "Future of Life Institute", que é assinada pelas principais figuras da área, incluindo Elon Musk, dono do Twitter e fundador da SpaceX e da Tesla, e o historiador Yuval Noah Hariri. Entre os signatários da carta estão ainda o cofundador da Apple, Steve Wozniak; membros do laboratório de IA do Google, o DeepMind; o diretor da Stability AI, Emad Mostaque, além de especialistas americanos em IA, académicos e engenheiros-executivos da Microsoft.. Todos querem o mesmo: uma pausa de pelo menos seis meses para todos os laboratórios de criação de sistemas de IA mais potentes do que o ChatGPT 4, o modelo da OpenAI lançado este mês, alertando para "grandes riscos para a humanidade".

Na carta aberta, é criticada a "corrida perigosa" que tem existido no desenvolvimento de sistemas de IA. "Nos últimos meses, temos visto laboratórios de inteligência artificial numa corrida sem controlo para desenvolver e implantar mentes digitais cada vez mais poderosas que nem os seus próprios criadores conseguem compreender ou controlar", pode ler-se na carta.

Segundo os especialistas, se os laboratórios não cumprirem esta pausa, "os governos devem intervir", escreve o jornal britânico "The Guardian". "Isto não significa uma pausa no desenvolvimento da IA em geral, mas sim apenas um recuo nesta corrida perigosa para a criação de modelos cada vez maiores e imprevisíveis", acrescentam os especialistas.