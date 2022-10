Nobel da Física distingue trabalho sobre mecânica quântica

JN/Agências Hoje às 11:09 Facebook

O Prémio Nobel da Física 2022 foi atribuído a Alain Asqect, John F. Clauser e Anton Zeilinger pelo trabalho em mecânica quântica, anunciou hoje a academia sueca.

Segundo a Real Academia de Ciências da Suécia, esta distinção foi atribuída pelas "experiências com entrelaçamento quântico, estabelecendo a violação das desigualdades dos sinos e a ciência da informação quântica pioneira".

Os resultados das experiências realizadas pelos cientistas abriram caminho para novas tecnologias baseadas em informação quântica.

A temporada de 2022 começou na segunda-feira, com o anúnico do Nobel de Medicina, e culmina a 7 de outubro com o da Paz.