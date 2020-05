Número diário de mortes por covid-19 volta a subir em Espanha e na Bélgica

JN/Agências Hoje às 10:26, atualizado às 11:34 Facebook

Espanha registou 217 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento em relação às 184 de quarta-feira e um número que volta a subir acima da barreira dos 200 óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, o país contabilizou um total de 27.321 óbitos desde que a doença foi declarada.

Segundo os números divulgados, há 506 novos casos com a doença, elevando para mais de 229 mil o total de infetados confirmados até hoje pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do novo coronavírus. Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 330 doentes, num total de 124 mil pessoas que precisaram de ser internadas.

Bélgica interrompe semana de recuos

A Bélgica registou nas últimas 24 horas 307 novos casos de covid-19, mais 105 do que no dia anterior, invertendo também a tendência em baixa registada durante uma semana, segundo dados oficiais hoje divulgados, que elevam para mais de 54 mil o total de infetados.

Nas últimas 24 horas, registaram-se na Bélgica 60 novas mortes por covid-19, menos 22 do que as 82 de quarta-feira, com o país a totalizar agora 8.903 óbitos devido à pandemia.

Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas foram hospitalizadas 81 pessoas (70 na quarta-feira), num total de 16.473, e 173 tiveram alta (205 na véspera), o que perfaz 14.111 recuperadas. Também nas últimas 24 horas, foram realizados 18.391 testes em laboratório, o que totaliza 623.628 desde o início de março.

A Bélgica é o sétimo país da Europa com maior número de casos, numa tabela liderada pela Rússia, e o quinto no total de mortes, sendo o Reino Unido quem regista o maior número de óbitos.