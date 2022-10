Pai de portuguesa decapitada em França diz que ficou "abananado"

JN Hoje às 11:02 Facebook

Pai de portuguesa encontrada desmembrada em França disse que ficou "abananado" ao saber da morte da filha. A mulher, de 40 anos, era natural das Caxinas, Vila do Conde.

Diana Santos, 40 anos, natural de Vila do Conde, foi encontrada morta, decapitada, num edifício abandonado nas imediações da Câmara de Mont-Saint-Martin, no departamento Meurthe-et-Moselle, comuna francesa perto da fronteira com o Luxemburgo, país de acolhimento da emigrante portuguesa.

"Fiquei meio abananado, caiu-me tudo. Nunca pensei numa situação destas. Nunca pensamos que pode acontecer a um filho nosso", disse o pai de Diana Santos, em declarações ao jornal "Contacto", no Luxemburgo.

"Só sei que a minha filha foi assassinada e desmembrada. Ninguém queria estar no meu lugar, porque nos passa tudo pela cabeça", acrescentou o progenitor.