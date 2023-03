Piloto fora de serviço ajuda a aterrar avião após comandante desmaiar nos EUA

JN Hoje às 16:03 Facebook

O incidente aconteceu durante um voo entre Las Vegas e a cidade de Columbus, no Ohio. O comandante sentiu-se mal durante o voo e foi um piloto fora de serviço, que integrava a lista de passageiros, juntamente com o copiloto que aterraram o avião em segurança.

O voo 6013 da Southwest Airlines saiu às 6.30 horas de Las Vegas com destino a Columbus, Ohio, nos Estados Unidos da América, na quarta-feira. Durante a viagem, o comandante começou a sentir dores no estômago e acabou por desmaiar, deixando o copiloto sozinho no comando do Boeing 737-700 que transportava 143 pessoas.

"O comandante foi retirado do cockpit por não poder desempenhar as suas funções", disse um porta-voz da Southwest Airlines à "FOX Business" revelando que este "precisava de cuidados médicos".

Foi neste momento que um dos passageiros, também piloto noutra companhia aérea, interveio. "Um piloto credenciado de outra companhia aérea, que estava a bordo, entrou no cockpit e ajudou na comunicação via rádio enquanto o copiloto pilotava o avião. Agradecemos muito o apoio e assistência", sublinhou.

Segundo a "FlightAware", o avião regressou ao Aeroporto Internacional Harry Reid de Las Vegas por volta das 7.50 horas. "O voo aterrou em segurança, e uma tripulação de voo alternativa operou o voo para o Aeroporto Internacional John Glenn Columbus", esclareceu ainda a companhia aérea.

Quando chegaram ao aeroporto, o comandante foi assistido por uma ambulância dos serviços de emergência e depois levado para o hospital.