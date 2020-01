Polícia cabo-verdiana contém manifestantes junto à residência da embaixadora portuguesa

Hoje às 19:08 Facebook

Elementos do corpo de intervenção da Polícia Nacional cabo-verdiana impediram a progressão dos manifestantes que se concentravam à porta da residência da embaixadora de Portugal, na Praia, este sábado.A manifestação que juntou hoje, na Praia, mais de um milhar de pessoas, desmobilizou sem mais incidentes ao fim de duas horas, depois da intervenção da polícia cabo-verdiana na Embaixada de Portugal e na residência oficial da embaixadora portuguesa.A manifestação, apresentada como uma marcha pacífica e silenciosa, resultou numa das maiores de sempre realizadas na cidade da Praia e pretendia reclamar por justiça para caso do estudante cabo-verdiano Luís Giovani, de 21 anos, que morreu em Portugal em 31 dezembro após alegadas agressões sofridas à porta de um bar, em Bragança.A saída dos manifestantes aconteceu cerca da 15:45 locais (mais uma hora em Lisboa), com a marcha a percorrer várias artérias da cidade capital até à concentração em frente à Embaixada de Portugal, começando por assinalar a presença com uma salva de palmas geral e o lançamento de balões brancos.Pelas 16:40 locais, após vários minutos concentrados a cerca de 200 metros da Embaixada de Portugal, os manifestantes foram consecutivamente derrubando os gradeamentos policiais que travavam o avanço, forçando o recuo das dezenas de agentes da Polícia Nacional e que acabaram por formar um cordão à volta das instalações, mas já junto ao muro.Ao fim de alguns minutos de tensão junto aos portões da Embaixada, o gigantesco cordão humano seguiu para a Assembleia Nacional e depois para a residência oficial do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, repetindo os gritos exigindo a Portugal justiça para o caso do estudante cabo-verdiano.Voltaram a ser travados por agentes da Polícia Nacional já à porta dos respetivos edifícios.

Vigílias de homenagem ao estudante cabo-verdiano Luís Giovani realizaram-se este sábado em Lisboa, Bragança, Praia (Cabo Verde), Londres, Paris e no Luxemburgo.

Luís Giovani dos Santos Rodrigues morreu em 31 de dezembro do ano passado no hospital, após ter sofrido uma agressão perto de um bar em Bragança onde estivera com amigos.

O caso está sob investigação da Polícia Judiciária portuguesa.