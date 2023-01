Polícias sob críticas de cumplicidade com invasores

A polícia está a ser alvo de críticas e a ser acusada de inação depois de vídeos mostrarem agentes a filmarem com os telemóveis e a tirarem fotografias, encostados aos veículos e deixando passar os apoiantes de Jair Bolsonaro que invadiram as sedes do poder brasileiro, em Brasília.

a polícia REVISTANDO e ORGANIZANDO a entrada dos terroristas!!!! #brasilia #identificaterrorista pic.twitter.com/UnNCDnXUNG - telson (@raqtoledo) January 8, 2023

Policiais militares do DF tiram foto e batem papo com manifestantes enquanto vândalos invadem Congresso Nacional. Reparem a conversa sobre invadir o #STF #brasilia pic.twitter.com/33HNDKN8yo - Ana Flor (@Ana_Flor) January 8, 2023

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou a intervenção federal na área de Segurança Pública de Brasília e disse que todos os responsáveis pelas invasões das sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário serão punidos.

"Nós achamos que houve falta de segurança e quero dizer que todas as pessoas que fizeram isto serão encontradas e serão punidas", afirmou o presidente brasileiro numa declaração aos jornalistas, tendo lido um decreto de intervenção do poder central na Segurança Pública do Distrito Federal (Brasília) até 31 de janeiro.