Putin diz que espera acabar com conflito na Ucrânia "o mais depressa possível"

O presidente russo, Vladimir Putin, disse, esta sexta-feira, ao primeiro-ministro indiano Narendra Modi que quer acabar com o conflito na Ucrânia o mais depressa possível.

"Conheço a sua posição sobre o conflito na Ucrânia, as suas preocupações... Faremos o possível para acabar com isto o mais depressa possível", afirmou Putin durante uma cimeira regional no Uzbequistão. "Infelizmente, só o lado oposto, a liderança da Ucrânia, anunciou a sua rejeição ao processo de negociação e afirmou que quer alcançar os seus objetivos por meios militares, no campo de batalha".

Nova Deli e Moscovo têm laços de longa data que remontam à Guerra Fria e a Rússia continua a ser, o maior fornecedor de armas da Índia. Porém, na primeira reunião desde que as forças de Moscovo invadiram a Ucrânia em fevereiro, Modi disse a Putin: "Excelência, eu sei que não é tempo de guerra".

A Índia evitou condenar explicitamente a Rússia pela invasão, que elevou o preço do petróleo e de outros bens. No entanto, enfatizou a importância da "democracia, diplomacia e diálogo" na reunião à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai na cidade de Samarcanda.

Os comentários do líder indiano surgem um dia depois de Putin reconhecer que a China - o principal aliado da Rússia - tem "preocupações" com o conflito na Ucrânia.