Qualidade do ar em Nova Iorque no "vermelho" devido a incêndios no Canadá

A qualidade do ar em Nova Iorque voltou, este domingo, a constituir um perigo para a saúde pública devido ao fumo dos incêndios florestais no Canadá, noticiou a "Europa Press", citando entidades ambientais norte-americanas.

De acordo com a Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos, a qualidade do ar encontra-se em níveis "nocivos", o que significa que as pessoas com doenças cardíacas, os idosos, as crianças e os adolescentes devem abster-se de atividades prolongadas e extenuantes ao ar livre.

Ainda assim, a neblina de hoje em Nova Iorque não atingirá os níveis registados nos últimos dias, que deixaram os céus de Manhattan tingidos de laranja.

A qualidade do ar atinge hoje níveis perigosos no sul do Canadá, entre a área de Rouyn-Noranda e North Bay, o epicentro dos incêndios florestais do país, que já queimaram uma área do tamanho da Holanda em toda a Colúmbia Britânica, Alberta, Nova Escócia, Quebec e partes de Ontário.

Os gases e as partículas emitidos pelos incêndios florestais do Canadá devem chegar hoje à Península Ibérica, mas sem qualquer ameaça para a saúde humana, indicou na passada quarta-feira o Instuto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num comunicado sobre os incêndios no Canadá e os efeitos em Portugal, o IPMA informa que os fogos florestais que há semanas assolam o Canadá, têm emitido para atmosfera "quantidades significativas de gases e partículas que são transportados e dispersos pelos ventos".

Portugal enviou na quarta-feira para o Canadá uma força conjunta composta por 140 operacionais para ajudar a combater os incêndios florestais, que vai intervir na província do Québec.

Milhares de bombeiros de vários países do mundo combatem hoje os fogos ativos no Canadá, sendo a região mais afetada a província do Québec.