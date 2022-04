Boris Johnson encontra-se com Zelensky e promete mais ajuda financeira e militar

JN/Agências Hoje às 18:19 Facebook

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reuniu-se, este sábado, com o presidente ucraniano, em Kiev.

Depois do encontro, Boris Johnson prometeu enviar 120 veículos blindados e mísseis antinavio "para apoiar a Ucrânia nesta fase crucial enquanto o ataque ilegal da Rússia continua", lê-se num comunicado de Downing Street. "É por causa da liderança resoluta do presidente Zelensky e do heroísmo e coragem invencíveis do povo ucraniano que os objetivos monstruosos de Putin estão a ser frustrados".

Boris Johnson prometeu ainda cerca de 450 milhões de euros através do Banco Mundial.

O primeiro-ministro disse ainda ter sido um "privilégio" conhecer Zelensky pessoalmente. "A Ucrânia desafiou as probabilidades e afastou as forças russas dos portões de Kiev, alcançando a maior façanha de armas do século XXI. "Deixei claro hoje que o Reino Unido está inabalavelmente com eles nesta luta a longo prazo."

Encontro preparado com secretismo

O encontro apenas foi divulgado quando Boris Johnson já se sentava com Zelensky em Kiev. A embaixada da Ucrânia em Londres revelou o encontro no Twitter, publicando uma foto dos dois governantes com a legenda "Surpresa".

Segundo um porta-voz de Downing Street, "o primeiro-ministro viajou para a Ucrânia para se encontrar pessoalmente com o presidente Zelensky, numa demonstração de solidariedade para com o povo ucraniano. Discutirão o apoio de longo prazo do Reino Unido à Ucrânia e o primeiro-ministro estabelecerá um novo pacote de ajuda financeira e militar".