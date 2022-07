Rússia anuncia controlo total da região de Lugansk

JN/Agências Hoje às 11:57 Facebook

O ministro da Defesa russo Serguei Shoigu afirmou, este domingo, que as forças russas controlam toda a região ucraniana de Lugansk, no Donbass, depois de conquistada a cidade-chave de Lisichansk, alvo de combates intensos nos últimos dias, adiantou a AFP.

"Serguei Shoigu informou o comandante supremo das forças armadas russas, Vladimir Putin, da libertação da república popular de Lugansk", diz um comunicado do ministério da Defesa citado pelas agências russas.

As forças russas e os seus aliados separatistas tomaram "o controlo completo de Lysychansk e outras cidades próximas, entre as quais Belogorovka, Novodroujesk, Maloriazantsevo e Belaya Gora", acrescenta o comunicado citado pela AFP, que ressalva não ter podido verificar estas informações de forma independente.

Minutos antes deste anúncio, o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konachenkov, tinha dito, por seu lado, que os combates continuavam em Lysschansk e que as forças ucranianas estavam completamente cercadas.

O governador ucraniano da região de Lugansk, Serguiy Gayday, afirmou hoje na plataforma digital de mensagens "Telegram" que "os russos reforçaram as suas posições na região de Lysychansk", enquanto um assessor do presidente da Ucrânia admitia que a situação estava difícil naquela cidade estratégica do Leste ucraniano.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro e a ofensiva militar já matou mais de quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.