Rússia reivindica morte de 19 combatentes portugueses

O Exército da Rússia reivindicou, esta sexta-feira, que, dos cerca de sete mil combatentes estrangeiros na Ucrânia, há 68 de Portugal que continuam no terreno, tendo já sido mortos 19 pelas forças russas.

Portugal figura numa tabela com o número de combatentes estrangeiros que o ministério da Defesa da Rússia divulgou hoje, onde se lê que, desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, chegaram à Ucrânia 103 combatentes portugueses, dos quais 19 foram "eliminados", e 16 já deixaram o país.

Atualmente, o número total de portugueses que a Rússia reclama estarem a combater pelo lado ucraniano é de 68.

Segundo os números do lado da Rússia, cerca de sete mil "mercenários estrangeiros" de 64 países chegaram à Ucrânia desde o início do conflito, e quase dois mil destes foram mortos pelas forças russas.

"As nossas listas, de 17 de junho, incluem mercenários e especialistas em armas de um total de 64 países. Desde o início da operação militar especial, 6956 chegaram à Ucrânia, 1956 já foram eliminados e 1779 saíram" do país, referiu o Ministério da Defesa russo num comunicado.

O ministério acrescenta que a Polónia é o "líder absoluto" entre os países europeus em termos de combatentes (1.831) que chegaram à Ucrânia, seguido pela Roménia e Reino Unido.

Esta declaração foi acompanhada por uma tabela do número de combatentes estrangeiros, classificando-os por nacionalidades na chegada à Ucrânia e as perdas registadas, segundo o Exército russo.

Não há comentários a estes números nem do lado ucraniano nem de fontes independentes.

Desde o início da invasão de Moscovo na Ucrânia em 24 de fevereiro, milhares de voluntários estrangeiros, principalmente europeus, viajaram para este país para ajudar as forças em Kiev. A Rússia apresenta esses combatentes como "mercenários", um termo pejorativo que sugere que estes são motivados pelo dinheiro. Os separatistas pró-Rússia condenaram três destes combatentes à morte, dois britânicos e um marroquino. Por seu lado, a Ucrânia e os seus aliados ocidentais sublinham que se há mercenários, estes estão do lado russo, em particular elementos do grupo Wagner, cujos integrantes foram deslocados da Síria para a Líbia, via Mali.