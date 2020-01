Seis mortos em tiroteio na Alemanha

Hoje às 14:16 Facebook

Pelo menos seis pessoas morreram, esta sexta-feira, num tiroteio em Rot am See, no sudoeste da Alemanha, avançaram vários média alemães, enquanto a polícia local admite "provavelmente" vários mortos.

A polícia de Aalen confirmou, entretanto, através da rede social Twitter que o suspeito do tiroteio foi detido.

A polícia, que destacou um importante dispositivo para o local, indicou a existência de vários feridos, havendo informações iniciais de que o suspeito e uma ou várias vítimas conheciam-se.

A mesma fonte indicou, também no Twitter, que não há evidências de possíveis outros atiradores envolvidos.