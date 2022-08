Stars Coffee: a marca que vai substituir o Starbucks na Rússia

JN/Agências Hoje às 16:56 Facebook

A rede russa Stars Coffee inaugurou, esta sexta-feira, o seu primeiro café em Moscovo, que vai substituir o grupo americano Starbucks, que saiu da Rússia devido ao conflito na Ucrânia.

"Porquê STARS? A nova marca reúne as estrelas da indústria gastronómica", afirmam, em comunicado, os novos donos da rede de cafés, o rapper russo Timati e o empresário Anton Pinski, que adquiriram as 130 unidades da Starbucks na Rússia no fim de julho.

O logo verde e branco da empresa americana recebeu a cor castanha e a figura de uma rapariga com o "kokochnik", um chapéu tradicional russo, que substitui a sereia do Starbucks.

Os produtos para o café serão agora locais e o menu de comidas e sobremesas será completamente remodelado por novos chefs, segundo o comunicado.

Ao contrário dos "McDonald's russos" inaugurados em junho, não houve uma grande campanha publicitária para a abertura do principal café da Stars Coffee na avenida Novy Arbat, no centro da capital russa. Quase 80% dos dois mil funcionários que trabalhavam para o Starbucks aceitaram trabalhar na nova rede.

A rede Starbucks, que fechou os estabelecimentos na Rússia temporariamente no início da ofensiva na Ucrânia, em 24 de fevereiro, anunciou, no fim de maio, a saída definitiva do país. A empresa americana tinha presença na Rússia desde 2007.