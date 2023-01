Nove mortos num tiroteio durante as celebrações do Novo Ano chinês na Califórnia

JN Hoje às 10:23, atualizado às 11:14 Facebook

Nove pessoas morreram e outras ficaram feridas num tiroteio que ocorreu num estúdio de dança, em Monterey Park, na Califórnia, durante as celebrações do Novo Ano Lunar chinês.

Segundo os meios de comunicação norte-americanos, o incidente ocorreu em Monterey Park, a 13 quilómetros a leste de Los Angeles, às 22.22 horas horas locais de sábado (6.22 horas da manhã em Lisboa).

Milhares de pessoas estavam reunidas para celebrar a chegada do Novo Ano chinês, quando um homem com uma metralhadora começou a disparar para a multidão.

