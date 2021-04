Tromboses são efeitos secundários raros da vacina da AstraZeneca, conclui regulador europeu

Rita Neves Costa com Rita Salcedas Hoje às 15:05, atualizado às 16:56 Facebook

A Agência Europeia do Medicamento concluiu que os coágulos no sangue devem ser incluídos como efeitos secundários muitos raros na vacina da AstraZeneca.

"Os benefícios sobrepõem-se aos riscos", esclarece uma das porta-vozes do regulador europeu, sobre a vacina da AstraZeneca, em conferência de imprensa, esta quarta-feira à tarde. Por serem incidentes muitos raros e poucos usuais, os profissionais de saúde devem estar atentos, explica a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês).

O regulador europeu clarificou que os "casos muito raros de coágulos sanguíneos combinados com níveis baixos de plaquetas sanguíneas ocorreram dentro de duas semanas após a vacinação".

Os dados mostram que estes efeitos raros ocorreram maioritariamente após a primeira dose da vacina.

Até 22 de março, o regulador registou " 62 casos de trombose do seio venoso cerebral e 24 casos de trombose venosa esplâncnica" após a administração da vacina da AstraZeneca, sendo que 18 casos resultaram em morte.

A maior parte dos incidentes aconteceu em pessoas com menos de 60 anos, sobretudo mulheres. Por essa razão, no Reino Unido, teme-se que mulheres mais jovens comecem a rejeitar a vacina, avança o "The Guardian".

Perante as perguntas sobre esta preocupação, Peter Arlett, chefe do Departamento de Farmacovigilância e Epidemiologia da EMA, comparou a administração da vacina e a relação entre o uso da pílula contracetiva e a formação de coágulos. "Isto dá uma referência de outro medicamento dado a uma população saudável que também causa um efeito secundário, que ocorre, raramente, mas que precisamos de ter em consideração", esclareceu em conferência de imprensa.

Já Emer Cooke, diretora executiva da EMA, reagiu à suspensão da administração da AstraZeneca em menores de 30 anos no Reino Unido e esclareceu que terá "em conta" a sugestão britânica.

O regulador europeu não encontrou uma causa específica para a ocorrência de tromboses, mas garante que vai continuar a investigar.

O Comité de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da EMA informa que a maioria dos casos ocorreu nos países do Espaço Económico Europeu, na União Europeia e no Reino Unido.

Para a Agência Europeia do Medicamento, a vacina da AstraZeneca continua a prevenir contra o vírus da SARS-CoV-2, especialmente os casos mais graves de covid-19, que exigem hospitalização e podem causar a morte.

Os "benefícios globais da vacina" da AstraZeneca "superam os riscos de efeitos secundários" é a conclusão mais proeminente do regulador europeu para transmitir segurança aos cidadãos.

Na conferência de imprensa desta quarta-feira, a EMA informou que o fabricante, a AstraZeneca, vai ser sujeito a vários estudos e mecanismos de controlo durante os próximos tempos.

O regulador reconheceu que os dados são ainda prematuros e que os países devem reportar todos os casos que considerem invulgares ou raros após a administração da Vaxzevria, a nova designação da vacina da AstraZeneca.

As novas conclusões da EMA surgem algumas semanas depois de o regulador europeu ter descartado, com base na informação disponível até então, uma possível relação de causalidade entre a vacina da AstraZeneca e os casos de trombose detetados em pessoas que tinham sido vacinadas. Na altura, a EMA disse que a posição não era definitiva e que a investigação aos efeitos da substância ia continuar.

Na segunda-feira, o responsável pela estratégia de vacinação da EMA, Marco Cavaleri, considerou "evidente", em declarações ao jornal italiano "Il Messaggero", a ligação entre a vacina da Oxford e da farmacêutica anglo-sueca e a ocorrência de coágulos sanguíneos.