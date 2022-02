Ucrânia alvo de ciberataque em grande escala: bancos e ministérios afetados

JN Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A Ucrânia foi, esta quarta-feira, alvo de um ataque cibernético em grande escala.

De acordo com a agência de notícias russa Interfax, os serviços de várias instituições do país, incluindo os ministérios da Saúde, da Segurança e dos Negócios Estrangeiros, foram desativados, na sequência de um ataque de negação de serviço distribuído (também conhecido pela sigla DDoS, em inglês). De acordo com fonte do Governo, vários bancos do país também foram afetados.

Os ataques de negação de serviço distribuído (também chamados de ataques de rede distribuídos) aproveitam os limites de capacidade que se aplicam a todos os recursos de rede, como a infraestrutura que viabiliza o site de uma empresa, enviando múltiplas solicitações para o recurso Web invadido com o objetivo de exceder a capacidade do site e impedir o seu normal funcionamento.

As autoridades ucranianas, a braços com uma escalada de tensões com a Rússia, já tinham dado conta, durante a semana, que estavam em curso planos de hackers para lançar grandes ataques a várias instituições.