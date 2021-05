UE poderá discutir patentes de vacinas se os EUA fizerem "proposta concreta"

M. A. com AFP Hoje às 10:02, atualizado às 10:18 Facebook

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou este sábado que a União Europeia está preparada para discutir a questão das patentes das vacinas contra a covid-19 assim que os EUA apresentarem uma proposta concreta.

"Estamos prontos para avaliar esse tema, assim que for colocada em cima da mesa uma proposta concreta", afirmou o responsável, no Porto, onde está a decorrer uma reunião informal do Conselho Europeu.

Em declarações aos jornalistas, Charles Michel reconheceu não se esperar que haja uma "solução mágica" a curto prazo, mas frisou que é preciso fazer tudo para aumentar a produção de vacinas".

De referir que o tema não foi discutido na cimeira social do Porto, prevendo-se a sua análise num Conselho Europeu agendado para 25 de maio.