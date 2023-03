Virgin Orbit, de Richard Branson, vai despedir 85% dos funcionários

JN / AFP Hoje às 12:57 Facebook

A Virgin Orbit, a empresa de lançamento de satélites fundada por Richard Branson, vai despedir 85% dos funcionários, de acordo com um comunicado ao regulador do mercado de ações dos EUA.

A empresa com sede na Califórnia vai despedir cerca de 675 pessoas para reduzir despesas, "à luz da (sua) incapacidade de garantir financiamento significativo", lê-se num documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA datado de quinta-feira.

Espera-se que os cortes de empregos sejam concluídos na sua maioria até 3 de abril.

A Virgin Orbit sofreu um grande revés no início deste ano, quando uma tentativa de lançar o primeiro foguetão ao espaço a partir do solo britânico fracassou. A empresa organizou a missão com a Agência Espacial do Reino Unido e o Cornwall Spaceport para lançar nove satélites para o espaço.

No início deste mês, a empresa suspendeu as operações durante vários dias enquanto realizava negociações de financiamento e explorava oportunidades estratégicas.

Agora, numa reunião geral, o CEO Dan Hart disse aos funcionários que as operações cessariam "no futuro previsível" "Infelizmente, não conseguimos garantir o financiamento para fornecer um caminho claro para esta empresa", disse Hart, de acordo com uma gravação obtida pela "CNBC".