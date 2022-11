Xi e Biden apertam a mão e selam empenho de EUA e China em "evitar conflito"

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder chinês, Xi Jinping, reuniram em Bali, na Indonésia, à margem da cimeira dos 20 países mais ricos do Mundo, esta segunda-feira. Os dois chefes de Estado apertaram as mãos e selaram empenho em "evitar conflito", manifestando a intenção de manter "canal de comunicações" aberto.

O aperto de mão entre os líderes das duas principais potências económicas, em crescente antagonismo nos últimos anos, acentuada por divergências de postura em relação à invasão russa da Ucrânia, criticada pelos EUA, gerido entre silêncios pela China, marcou o arranque da cimeira dos 20 países mais ricos do Mundo, o G20, na ilha de Bali, na Indonésia.

Um aperto de mão que é um alívio para o Mundo. "Que bom vê-lo, senhor Xi", disse o presidente norte-americano. Um cumprimento que vai além de uma formalidade. "Estamos empenhados em manter abertas as linhas de comunicação entre nós", disse Joe Biden. O "mundo espera" que China e EUA, duas das nações economicamente mais desenvolvidas, e mais poluidoras, do Mundo trabalhem em conjunto em questões como as alterações climáticas e a insegurança planetária, acrescentou.

Do outro lado do planeta, hoje do outro lado da mesa, Xi Jinping disse "estar ansioso por trabalhar" com Joe Biden. "Temos de ter um diálogo franco sobre assuntos de importância estratégica para a relação entre a China e os Estados Unidos, no âmbito global e regional", acrescentou o líder chinês, citado pela BBC.

"O mundo espera que a China e os EUA conduzam bem esta amizade. O nosso encontro atraiu a atenção mundial. Temos de trabalhar com todos os países para trazer a paz ao Mundo", acrescentou Xi Jinping. Biden concorda e sublinha a importância, primeiro, de "evitar um conflito" entre os dois países, latente na forma como um e outro se posicionam sobre questões como Taiwan ou até a guerra na Ucrânia.

Foi o primeiro encontro presencial entre os dois líderes, que já se conheciam de "outros carnavais", ao tempo em que Biden era número dois de Barack Obama na presidência dos EUA. Nos primeiros dois anos de governança, os dois líderes falaram cinco vezes por videoconferência ou ao telefone.

"Senhor presidente, é muito bom vê-lo. A última vez que nos vimos foi em Davos, há mais de cinco anos", disse Xi Jinping. "Desde que assumiu a presidência, mantivemos contacto online, mas nada substituiu uma conversa presencial. E hoje temos esse encontro", disse o líder chinês.

"Ambos ganhamos experiência mas também apreendemos lições", acrescentou Xi, num olhar sobre o passar do tempo, de 2017 até agora, com as relações dos dois países a degradarem-se até um ponto preocupante para o resto do Planeta e de classificação cinzenta. "O relacionamento EUA-China está numa situação que ambos valorizamos... Como líderes de dois grandes países, temos de estabelecer o rumo certo", acrescentou no timoneiro chinês.

"Temos de encontrar o rumo certo para a nossa relações bilateral avançar e elevar o relacionamento, acrescentou Xi Jinping, que vê no encontro a oportunidade de redesenhar as linhas vermelhas da China na relação com os EUA, como a insistência de Biden em dizer que os EUA sairão em defesa de Taiwan em caso de conflito, conta o jornal "The Wall Street Journal". O líder chinês quererá, também, discutir as restrições às exportações de semicondutores, outro assunto, curiosamente, ou talvez não, com epicentro na ilha conhecida pelos portugueses como Formosa, onde está instalada a maior fábrica de chips, a TSMC