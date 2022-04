Zelensky diz que crimes em Bucha serão reconhecidos como genocídio

JN/Agências Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta segunda-feira em Bucha que os "crimes de guerra" nesta cidade, alegadamente cometidos por forças militares russas, serão "reconhecidos como um genocídio".

Falando à imprensa numa das ruas onde foram encontrados dezenas de cadáveres de civis, nalguns casos com as mãos atadas nas costas e atirados em valas comuns, Volodymyr Zelensky garantiu que o que aconteceu "são crimes de guerra" e acusou o exército russo de ter cometido "um massacre" contra a população civil.

"Todos os dias, quando os nossos combatentes entram e reconquistam territórios - como aconteceu com Bucha - vemos o que está a acontecer", adiantou o Presidente ucraniano, pedindo aos órgãos de comunicação social para "documentarem as atrocidades" cometidas naquela cidade.

"É muito importante que a imprensa, os jornalistas internacionais estejam aqui. Temos de ser capazes de mostrar ao mundo o que aconteceu, o que as forças russas fizeram", disse Zelensky, que se deslocou hoje a Bucha, acompanhado de soldados ucranianos fortemente armados.

O líder ucraniano enfatizou a importância de "levar este caso à justiça internacional", apesar de Moscovo rejeitar todas as acusações e alegar que as imagens mostradas foram encenadas e fazem parte da propaganda de Kiev.

"Vamos fazer com que os responsáveis sejam punidos. Todos os dias encontramos casos como este e isso é genocídio", acrescentou.

PUB

Os serviços militares ucranianos divulgaram hoje, na sua página oficial da internet, os dados pessoais de 1600 soldados russos que atuaram em Bucha, mostrando os seus nomes, apelidos, datas de nascimento e patentes militares.

A lista corresponde aos integrantes da 64ª brigada motorizada independente, do exército russo, que está alegadamente implicada no massacre de civis na cidade.

A presidência russa (Kremlin) rejeitou categoricamente a participação dos seus militares nos massacres.

Bucha esteve ocupada por tropas russas durante semanas e, após sua libertação, centenas de corpos foram descobertos espalhados nas ruas, alguns deles com as mãos amarradas nas costas, como divulgou a imprensa internacional no local.

A organização de direitos humanos Human Rights Watch (HRW) alegou ter indícios de que o exército russo tinha cometido crimes de guerra nas áreas sob o seu controlo, incluindo execuções sumárias de civis.

A comunidade internacional condenou o massacre e pediu uma investigação aos alegados crimes de guerra.

A União Europeia anunciou que está a preparar "com urgência" novas sanções contra a Rússia após "as atrocidades", que condena nos "termos mais fortes", cometidas pelas forças armadas russas em várias cidades ucranianas ocupadas e, entretanto, libertadas.

Também a alta-comissária da ONU para os Direitos Humanos defendeu que sejam preservadas todas as provas dos aparentes massacres de civis na cidade ucraniana de Bucha e nos arredores de Kiev, a fim de se estabelecerem responsabilidades e ser feita justiça.