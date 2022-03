Zelensky lembra Chernobyl e acusa Rússia de "terrorismo nuclear"

Rita Salcedas Hoje às 03:31 Facebook

O presidente ucraniano acusa Putin de "terrorismo nuclear" e volta a pedir apoio europeu para impedir nova tragédia nuclear, "seis vezes pior" do que a de Chernobyl.

Na sequência do ataque desta madrugada à central nuclear de Zaporizhzhia - que, de acordo com as mais recentes informações oficiais ucranianas e norte-americanas, não provocou um aumento dos níveis de radiação na zona - Volodymyr Zelensky voltou a apelar por apoio internacional.

"A Europa tem de acordar agora. A maior central nuclear da Europa está a arder. Tanques russos estão a bombardear unidades nucleares. Os tanques têm visão térmica, por isso eles sabem onde estão a bombardear. Prepararam-se para isso", disse o presidente ucraniano, numa nova comunicação ao país e ao Mundo em que lembrou o acidente nuclear de 1986.

A Rússia quer repetir Chernobyl, mas seis vezes pior

"Dirijo-me a todos os ucranianos, a todos os europeus e a todas as pessoas que conhecem a palavra Chernobyl e que sabem quanto sofrimento e vítimas foram causados ​​pela explosão da central nuclear. Foi um desastre global. Centenas de milhares de pessoas lutaram contra as consequências. Dezenas de milhares de pessoas foram retiradas. A Rússia quer repetir isso, mas seis vezes pior", assegurou, lembrando que "existem seis reatores de energia" na central de Zaporizhzhia e que a tragédia de Chernobyl foi provoada apenas pela explosão de um só.

O presidente ucraniano lembrou que esta é a primeira vez na história da Humanidade que uma nação bombardeia uma central nuclear, acusando "o Estado terrorista" da Rússia de "cometer terrorismo nuclear".

"Os propagandistas russos ameaçaram cobrir o mundo com cinzas nucleares. Agora não é uma ameaça. É uma realidade. Não sabemos como vai acabar o incêndio na central nem quando vai acontecer uma explosão. Se Deus quiser, não vai acontecer", acrescentou, referindo ainda que a Ucrânia tem 15 unidades nucleares. "Se houver uma explosão, será o fim de todos nós, o fim da Europa, a evacuação da Europa. Só a sua ação imediata pode parar as tropas russas e evitar a morte da Europa pelo desastre numa central nuclear", rematou.

