Zelensky pronto para falar com Putin: "A nossa dignidade não vai preservar vidas"

O presidente ucraniano disse, este domingo, que "sem negociações" a "guerra" levada a cabo pela Rússia na Ucrânia "não vai parar" e insistiu estar "pronto para negociar" com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Estou pronto para negociações com Vladimir Putin. Desde os últimos dois anos que estou pronto e acho que sem negociações a guerra não será interrompida", disse Volodymyr Zelensky em entrevista ao canal americano de televisão CNN.

Como noticia, este domingo, a agência francesa AFP, o presidente ucraniano defendeu a realização de várias rondas de negociações entre Kiev e Moscovo, considerando que os contactos entre os dois países, iniciados desde a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, "têm muito valor".

"Se houver apenas 1% de hipóteses de parar esta guerra, devemos aproveitá-la", frisou Volodymyr Zelensky na entrevista à CNN.

"As forças russas vieram para nos exterminar, para nos matar. Mas estamos a mostrar que conseguimos responder. Mas, infelizmente, a nossa dignidade não vai preservar vidas. Portanto, acho que temos de aproveitar qualquer oportunidade que haja para negociar e falar com Putin. Mas se as negociações falharem, pode significar uma terceira Guerra Mundial", alertou novamente.

No sábado, Zelensky apelou a negociação entre os dois países, através de um vídeo publicado nas redes sociais.

A Turquia, que tem intensificado os esforços de mediação entre Moscovo e Kiev, garantiu que a Rússia e a Ucrânia "fizeram progressos" nas negociações até agora realizadas.