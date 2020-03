Alunos da Amadora em isolamento após contacto com professora infetada

JN Hoje às 13:32 Facebook

A mulher hospitalizada esta quarta-feira em Lisboa com o novo coronavírus é professora na Escola Básica 2/3 Roque Gameiro, na Amadora. Alunos do 7.º ano vão ficar em isolamento.

Segundo avança a TSF, o estabelecimento de ensino confirmou o caso de infeção de uma professora com o Covid-19. Trata-se da mulher que foi hospitalizada, na quarta-feira, em Lisboa.

A professora de Físico-Química esteve em Itália durante as férias do Carnaval. A mesma fonte revela que as autoridades de saúde estiveram reunidas, esta manhã, com os pais e encarregados de educação, tendo determinado que os alunos, do 7.º ano, vão ficar em casa em isolamento.

Para os restantes estudantes, as aulas continuam a decorrer.

Esta quinta-feira de manhã, foram confirmados mais dois casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. São dois homens e estão internados no Hospital de São João, no Porto. Um dos doentes tem 50 anos e veio de Itália e o outro tem 49 anos e ligação a um caso confirmado, informou a DGS em comunicado.