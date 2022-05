Ambulâncias do INEM pararam cinco mil horas por falta de médicos

Inês Schreck Hoje às 07:11, atualizado às 07:25 Facebook

No ano passado, as viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) do INEM estiveram quase sete mil horas inoperacionais, das quais 5400 horas por falta de tripulação.

A taxa de inoperacionalidade deste diferenciado meio de socorro pré-hospitalar foi de 1,8%, o pior registo desde 2014. As situações mais graves verificaram-se no interior do país, onde cerca de um quinto do território esteve sem VMER durante mais de três mil horas.

Quando a VMER está inoperacional, seja por avaria ou falta de tripulação, a vítima espera mais tempo por outra viatura ou é assistida e transportada para o hospital por equipas menos qualificadas. No interior do país, o problema é ainda mais grave porque as VMER, sediadas nos hospitais, distam largos quilómetros entre si e o tempo de espera pode ser fatal.