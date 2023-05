António Costa evoca "com gratidão" memória de Mega Ferreira nos 25 anos da Expo'98

JN/Agências Hoje às 08:23 Facebook

O primeiro-ministro evocou, esta segunda-feira, com gratidão a memória do mentor da Expo'98, António Mega Ferreira, e dos comissários-gerais, recordando o trabalho desenvolvido naquela zona de Lisboa para a exposição que aconteceu há 25 anos.

Numa publicação na rede social Twitter, António Costa recordou a Expo'98, que transformou a zona oriental de Lisboa, sublinhando que a Jornada Mundial da Juventude, que decorre em agosto, abre uma "nova oportunidade para reabilitar a frente ribeirinha até Loures".

Neste dia, quero também evocar com gratidão a memória do grande mentor da Expo"98, António Mega Ferreira, e dos Comissários-Gerais Cardoso e Cunha e Torres Campos, bem como recordar o trabalho de todos aqueles a que tive a honra de dar continuidade. - António Costa (@antoniocostapm) May 22, 2023

A Expo-98, a maior exposição cultural e temática jamais realizada em Portugal, comemora hoje um quarto de século, deixando na herança a revitalização de uma área degradada que se tornou numa zona habitacional de elite.

A exposição que há 25 anos chamava a atenção para os "Oceanos: Um património para o futuro", marcou uma reviravolta no desenvolvimento e crescimento da cidade de Lisboa para oriente.

Teve estatuto mundial, maravilhou os mais de 10 milhões de portugueses e estrangeiros que a visitaram, contou com 143 países e 14 organizações internacionais e bateu recordes entre 22 de maio e 30 de setembro.