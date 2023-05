António Costa sobre caso Galamba: "Deu, e bem, o alerta para o roubo do computador"

JN Hoje às 21:26 Facebook

Falando pela primeira vez sobre o caso que envolve João Galamba, António Costa validou, esta segunda-feira, a atitude do ministro das Infraestruturas ao dar o alerta para o "roubo" do computador pelo ex-adjunto Frederico Pinheiro.

O chefe de Governo disse hoje que "não foi nem tinha de ser informado" e que "nem tomou qualquer diligência" junto da secretaria-geral do Serviço de Informações da República Portuguesa (a que pertence o Serviço de Informações de Segurança) para a recuperação do computador do ex-adjunto de Galamba.

Em resposta a várias perguntas do jornal "Observador", o gabinete do primeiro-ministro defendeu a ação do ministro das Infraestruturas, que, considera Costa, "deu - e bem - o alerta pelo roubo do computador com documentos classificados".

Para o primeiro-ministro, "as autoridades agiram em conformidade no âmbito das suas competências legais."