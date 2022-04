António Filipe critica Zelensky no Parlamento: "Talvez alguém convide Mário Machado"

R. S. Hoje às 15:53 Facebook

O ex-deputado comunista António Filipe comparou o líder ucraniano ao militante de extrema-direita Mário Machado, várias vezes detido e condenado a prisão, nomeadamente por crimes de discriminação racial.

Depois de o PCP ter anunciado que vai estar ausente da receção ao presidente ucraniano, que vai discursar esta quinta-feira à tarde no Parlamento - motivando várias críticas por todo o espetro político -, o comunista António Filipe não poupou críticas à presença de Volodymyr Zelensky, comparando-o a Mário Machado, neonazi condenado por crimes de ódio racial.

"Talvez alguém convide amanhã o Mário Machado para estar presente nas galerias. Os amigos são para as ocasiões", escreveu no Twitter o histórico militante comunista, deputado em várias legislaturas e atual assessor parlamentar do PCP.

Talvez alguém convide amanhã o Mário Machado para estar presente nas galerias. Os amigos são para as ocasiões. - Antonio Filipe (@AntonioFilipe) April 20, 2022

Na quarta-feira, a líder parlamentar comunista, Paula Santos, anunciou que o partido não participaria "numa sessão da Assembleia da República concebida para dar palco à instigação da escalada da guerra, contrária à construção do caminho para a paz" e acusou Volodymyr Zelensky de personificar "um poder xenófobo e belicista, rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e neonazi, incluindo de caráter paramilitar, de que o chamado Batalhão Azov é exemplo".