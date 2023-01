Após quebra histórica, ano passado fecha acima dos 80 mil nascimentos

Joana Amorim Hoje às 00:16 Facebook

Realizados mais de 83 mil testes do pezinho em 2022. Saldo natural deverá desagravar-se, apesar de negativo.

Depois de, em 2021, pela primeira vez pelo menos desde 1960, os nascimentos terem ficado abaixo dos 80 mil, no ano passado terão nascido mais de 83 mil bebés no nosso país. Cifra, ainda assim, abaixo das registadas antes da pandemia. Mas, por outro lado, superior às verificadas em 2013 e 2014, quando Portugal ressacava da intervenção da troika. Tendo presente que, no ano passado, os óbitos ficaram perto dos 125 mil, o saldo natural naquele ano deverá fechar negativo na ordem dos -40 mil. A confirmar-se, será o segundo pior desde 1940.