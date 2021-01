As mulheres do PS, a testosterona do Chega e os pobres que sobram ao CDS

Rafael Barbosa Hoje às 09:04 Facebook

As sondagens são muitas vezes catalogadas como meras tentativas de adivinhação de resultados eleitorais. Uma fórmula redutora que líderes políticos, da Esquerda à Direita, usam frequentemente para disfarçar as suas dificuldades momentâneas. No entanto, e para além das projeções de resultados, abunda nos barómetros regulares informação que ajuda a medir a temperatura política.

É possível, por exemplo, fazer o perfil dos eleitores de cada partido. Se são novos ou velhos. Se são pobres ou mais abastados. Em que região vivem e qual a sua idade. Se há preferências masculinas ou femininas. Com esse conjunto de análises segmentadas é possível uma fotografia um pouco mais nítida do que vale cada partido. Juntámos as amostras dos barómetros, feitas pela Aximage para o JN, o DN e a TSF ao longo dos últimos quatro meses de 2020 (de setembro a dezembro), e esboçamos, a partir desses 2756 inquéritos, um retrato de cada um dos partidos com representação parlamentar. Com o alerta de que não há verdades absolutas e que o país político muda por vezes de forma muito rápida. Este é, portanto, apenas um retrato momentâneo dos partidos portugueses.