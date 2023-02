Assessora da ministra do Trabalho quer "ocupar" ponte de 25 de Abril em protesto

Hermana Cruz Hoje às 11:34 Facebook

A assessora de Inovação da ministra do Trabalho apelou à ocupação da ponte de 25 de Abril, em Lisboa, com tendas para protestar contra a falta de habitação. Inês Franco Alexandre pediu até o patrocínio de uma superfície comercial. "Fechamos a ponte até sermos ouvidos", disse.

Inês Franco Alexandre ocupou o cargo de assessora da Inovação da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, ainda no início do mês e já está a causar polémica.

No passado domingo, em entrevista ao programa da "Antena 3", denominado "A minha geração", Inês Franco Alexandre apelou ao bloqueio da ponte de 25 de Abril, em Lisboa, em protesto contra a falta de habitação.

"Temos que ir todos para a ponte 25 de Abril, fechar a ponte. Na própria ponte, acampamos tipo na própria ponte até sermos ouvidos", sugeriu Inês Franco Alexandre, pedindo até um patrocínio. "Se a Decathlon me estiver a ouvir, precisamos deste patrocínio: tendas!. Decathlon, tendas, ponte 25 de Abril, acampamos todos, não sei quantos quilómetros tem a ponte...", disse a mais recente assessora da ministra Ana Mendes Godinho.

Durante a entrevista, Inês Franco Alexandre admitiu que disse "sempre que nunca iria trabalhar no Ministério ou que nunca iria trabalhar no Governo. Mas assumiu que mudou de ideias quando percebeu "que a mudança se faz dentro do sistema".

"É muito mais interessante a mudança ser de dentro para fora, ou é muito mais efetiva, acho que tenho que passar por esta experiência para perceber se este contexto (trabalhar no Governo) é a minha praia ou não", referiu a jovem licenciada em Psicologia.

Nas redes sociais, Inês Franco Alexandre, que foi CEO do Movimento Transformers, apresenta-se como "ativista, empreendedora dos pés à cabeça e apaixonada por impacto social".

"Entusiasta pela vida, por aprendizagem e novas experiências. 154 centímetros de gente, o que me torna a pessoa com mais ideias por centímetro corporal. Sou uma privilegiada, por estar rodeada de pessoas extraordinárias e poder trabalhar todos os dias para diminuir a desigualdade de oportunidades", escreve ainda.

Formadora do IES - Social Bussiness School, Project Manager e Speaker do projeto governamental P80 de 2016 a 2018, Inês Franco Alexandre é licenciada em Psicologia do Desporto e mestre em Desporto Adaptado pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Foi também um dos nomes que compuseram a lista do Projeto 100 Oportunidades, um projeto desenvolvido pelo Global Shapers de Lisboa, que integrava jovens que pretendiam ser ouvidos no espaço público.