Ataques de lobo aumentam após dois anos em queda

Número de indemnizações pagas pelo Estado está a cair de ano para ano. Das perdas registadas em 2021 apenas um quarto foi compensada.

O lobo-ibérico atacou pelo menos 635 vezes no ano passado em território nacional. Os dados foram avançados ao JN pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e revelam que o número de ataques aumentou, ainda que ligeiramente face a 2020, interrompendo a descida registada nos dois anos anteriores.

Em 2020, foram contabilizados 630, menos cinco do que no ano passado. Em 2019, verificaram-se 903 investidas, quando no ano anterior se tinham registado 1381.