Ativistas em greve de fome retiradas da Faculdade de Psicologia pelo INEM

As duas estudantes que se barricaram na manhã de terça-feira passada na entrada da Faculdade de Psicologia, em Lisboa, já foram retiradas pelo INEM. Teresa e Jade estiveram cerca de 55 horas em greve de fome.

As duas ativistas do movimento "Fim ao Fóssil: Ocupa!" estiveram cerca de 55 horas sem comida - apenas com um garrafão de água e colchões para dormir - barricadas na entrada principal da Faculdade de Psicologia. Esta manhã, perto das 9 horas, Teresa e Jade voltaram a ser avaliadas pelo INEM com níveis preocupantemente baixos de glicemia no corpo.

Ao JN, Teresa Cintra explicou que o INEM removeu um dos vidros da porta de dentro para as retirar do local, estando demasiado fracas para retirar os cadeados da porta para a abrirem. As jovens exigiam uma reposta da reitoria da Universidade de Lisboa para saírem do local: que convocasse publicamente a comunidade educativa a participar na ação de resistência civil no terminal de gás de Sines, marcada para o próximo sábado pela plataforma "Parar o Gás".

O protesto começou por volta das 7 horas da manhã da passada terça-feira.