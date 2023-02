Ativistas pelo clima angariam fundo para pagar a sentença

Inês Malhado Hoje às 20:34 Facebook

O movimento Greve Climática Estudantil abriu, anteontem, uma angariação de fundos para pagar a multa e os custos do processo na ordem dos dois mil euros dos quatro ativistas condenados, em dezembro, após ocuparem a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Apesar de insistirem que não concordam com a decisão do tribunal, os jovens decidiram não recorrer da sentença.

"Estamos descrentes do sistema jurídico, isto é, se já nos criminalizaram uma vez, o que é que nos leva a pensar que com outro juiz seria diferente", explicou, ao JN, Ana Carvalho, uma das ativistas detidas.

Embora pudessem substituir o pagamento em dinheiro por trabalho comunitário, a jovem contou que, aconselhados pelos advogados, decidiram optar por pagar a sentença no total de quase dois mil euros, quando somadas as quatro multas de 295 euros e o custo de 204 euros por cada processo.