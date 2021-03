Mais hospitalizados e menos doentes graves num dia com 365 infetados

Mariana Albuquerque Hoje às 14:02, atualizado às 15:02 Facebook

Portugal reportou, este domingo, 10 vítimas mortais e 365 novos casos de covid-19. Há mais 15 internados, num total de 633. Mas os doentes graves diminuíram.

Depois de, no passado domingo, 21 de março, ter reportado 450 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 365 infetados, menos 85. O número de vítimas mortais associadas à doença - que se manteve inferior a uma dezena nos últimos três dias - foi de dez, mais quatro do que no domingo anterior.

Face ao boletim de ontem, que registou 344 novos casos e oito óbitos, há mais 21 positivos e um acréscimo de dois óbitos.

Desde o início da pandemia morreram 16.837 pessoas, 820.407 contraíram a doença e 775.391 recuperaram, 384 delas nas últimas 24 horas.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que existem, neste momento, 28.179 casos ativos em território nacional, menos 29 do que ontem.

Norte com mais casos e região de Lisboa com mais mortes

Dos casos positivos, 112 foram no Norte, 107 em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 41 no Centro, 40 no Algarve, 15 no Alentejo, 43 na Madeira e sete nos Açores.

A região de Lisboa reporta seis mortes, havendo ainda três no Norte e uma no Alentejo.

Entre as pessoas com mais de 80 anos (as mais afetadas pela letalidade da doença) morreram seis pessoas (cinco homens e uma mulher). Na casa dos 70, um homem e uma mulher. Na faixa etária dos 60 aos 69, uma mulher e, entre os 50 e os 59, um homem.

Mais 15 internados e menos seis em UCI

Após cinco dias consecutivos em queda, o número de hospitalizados aumentou para um total de 633, mais 15 do que ontem.

De referir ainda que há menos seis doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), num total de 142, o valor mais baixo desde 15 de outubro.