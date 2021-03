Menos de 150 doentes graves num dia com oito mortes por covid-19

Mariana Albuquerque Hoje às 14:48, atualizado às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal reportou, este sábado, oito vítimas mortais e 344 novos casos de covid-19. Há, neste momento 148 doentes em Unidades de Cuidados Intensivos, o valor mais baixo desde 17 de outubro.

Depois de, no passado sábado, 20 de março, ter reportado 457 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 344 infetados, menos 113. O número de vítimas mortais associadas à doença (oito) é exatamente igual ao do passado sábado.

Face ao boletim de ontem, que registou 488 novos casos e cinco óbitos, há menos 144 positivos e um acréscimo de três óbitos.

Desde o início da pandemia morreram 16.827 pessoas, 820.042 contraíram a doença e 775.007 recuperaram, 3668 delas nas últimas 24 horas.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que existem, neste momento, 28.208 casos ativos em território nacional, menos 3332 do que ontem.

Maioria dos casos em Lisboa e Vale do Tejo

PUB

Dos casos positivos, 152 são em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 68 no Norte, 51 no Centro, 32 no Alentejo, 30 na Madeira e 14 nos Açores.

A região do Norte e o Algarve reportam duas mortes cada, havendo ainda uma Centro, uma em LVT, uma na Madeira e outra nos Açores.

Entre as pessoas com mais de 80 anos (as mais afetadas pela letalidade da doença) morreram cinco cidadãos (dois homens e três mulheres). Na casa dos 70, uma mulher, tal como na dos 60. Na faixa etária dos 50 aos 59, morreu um homem.

Menos 51 pacientes hospitalizados

O número de internamentos baixou, pelo quinto dia consecutivo, para um total de 618, menos 51 do que ontem). Trata-se do número mais baixo desde 26 de setembro, quando havia 615 hospitalizados.

De referir ainda que há menos sete doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), num total de 148, o valor mais baixo desde 17 de outubro.