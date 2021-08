Menos internados em dia com oito mortes por covid-19

Maria Campos Hoje às 14:42 Facebook

Portugal regista, este sábado, mais 2374 casos de infeção por covid-19. Há mais oito mortes associadas à doença. Internamentos em queda.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado, revela que a região Norte continua a ser a que mais infeções novas registadas diariamente. Hoje, há mais 910 casos nesta região. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (mais 723) Centro (332), Algarve (185), Alentejo (179), Madeira (27) e Açores (18).

Depois de ter subido ontem, o número de internados voltou a descer: este sábado, há menos 18 camas ocupadas nos hospitais, havendo agora um total de 657 pacientes hospitalizados. Destes, 143 são considerados doentes graves, menos um do que havia ontem em unidades de cuidados intensivos (UCI).

A doença matou mais oito pessoas em Portugal, segundo o mesmo relatório: quatro em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Norte e dois no Centro. As vítimas mortais são cinco homens - dois na faixa etária dos 70 anos e três com mais de 80 - e três mulheres - uma com entre 60 e 69 anos e duas na faixa etária mais elevada.

Há ainda a assinalar a diminuição do número de casos ativos - menos 469, num total de 44 957 - e dos contactos em vigilância - menos 250, num total de 46 723. O boletim indica ainda que, este sábado, o número de recuperados (mais 2835) ultrapassa o número de novos casos (mais 2374).

Menos casos e menos internados do que na semana passada

Em comparação com o sábado passado, 21 de agosto, há uma diminuição de novos casos: na semana passada, registaram-se mais 302 infeções novas. O número de mortes, por sua vez, mantém-se igual - em ambos os sábados, foram registados oito óbitos associados à covid-19.

Em relação às hospitalizações, em ambas as semanas, houve uma diminuição de doentes em enfermaria, redução essa que foi maior esta semana (menos 18), enquanto que, na semana passada, desocuparam camas dos hospitais seis pacientes. Em relação aos cuidados intensivos, na semana passada, entraram nestas unidades dois doentes graves. Hoje, saiu um.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a DGS registou 1 033 165 casos por covid-19 em Portugal. Destes, 17 711 acabaram por morrer devido à doença.