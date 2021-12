Aumento de internados em dia com 13 mortos por covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:36, atualizado às 15:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Este domingo há 13 mortos por covid-19 e 3732 novas infeções confirmadas. Número de doentes internados aumentou. Casos ativos ultrapassam os cem mil.

Desde a confirmação do primeiro caso de covid-19 em Portugal, em março de 2020, Portugal soma um total de 18.874 óbitos associados à doença causada pelo coronavírus SARS CoV-2 e 1.279.785 infeções, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

Em 24 horas registam-se 13 mortos, dos quais, cinco em Lisboa e Vale do Tejo, três na zona Centro, dois na região Norte, um no Alentejo, outro no Algarve e outro na Madeira. A maioria das vítimas tinha 80 ou mais anos (seis homens e duas mulheres), quatro tinham entre 70 e 79 anos (dois homens e duas mulheres) e há ainda a lamentar a morte de uma mulher sexagenária.

Dos 3732 casos diários (mais de dez mil no dia de Natal pelo terceiro dia seguido), é também Lisboa e Vale do Tejo que apresenta o valor mais elevado, com 1640 notificações, seguindo-se o Norte do país com mais 1226 casos positivos. O Centro tem mais 400 infetados, o Madeira mais 216, o Alentejo mais 113, o Algarve mais cem e os Açores mais 37.

Este domingo o número de casos ativos ultrapassou a barreira dos cem mil: há atualmente no país 101.719 casos ativos, mais 2125 do que na véspera.

Nos hospitais a situação também se agravou, com mais 21 doentes internados com covid-19, num total de 878. Em cuidados intensivos estão 151 doentes graves (menos um).

PUB

Aumentaram também os contactos em vigilância pelas autoridades de saúde: são agora 124.177, ou seja, mais 1777.

O número de recuperados ascende a 1.159.192, mais 1594 do que no sábado.