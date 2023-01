Bastonário confirma um caso de má prática clínica no Amadora-Sintra

O bastonário da Ordem dos Médicos confirmou, esta segunda-feira, que o relatório sobre as denúncias de alegadas más práticas clínicas no serviço de cirurgia do hospital Amadora-Sintra já está nas mãos do ministro da Saúde. Miguel Guimarães confirma que, entre os 22 casos denunciados, há apenas um caso confirmado de má prática clínica na unidade.

Miguel Guimarães adiantou ao JN que o relatório final, elaborado por peritos da Ordem dos Médicos, deverá ser apresentado em breve. Também o Hospital Fernando Fonseca (HFF), mais conhecido por hospital Amadora-Sintra, já tem as conclusões da Ordem.

O ex-diretor de serviço de cirurgia geral da unidade denunciou à Ordem e ao próprio hospital casos de utentes que "morreram e ficaram mutilados", na sequência de cirurgias realizadas no Amadora-Sintra. As denúncias foram feitas em diferentes momentos, umas no início de outubro e outras no fim de novembro.