Boris Johnson recebeu 250 mil euros para falar no jantar da CNN Portugal

O ex-primeiro-ministro britânico recebeu cerca de 250 mil euros, além de alojamento e alimentação, para ir a Lisboa, em novembro, discursar no jantar do primeiro aniversário da CNN Portugal.

Segundo o registo parlamentar de interesses de Boris Johnson, ferramenta que permite escrutinar as atividades pessoais dos deputados britânicos e a eventual incompatibilidade com o seu exercício de funções, o antigo primeiro-ministro britânico recebeu mais de 247 mil euros da Televisão Independente, S. A., a empresa que detém a TVI e a CNN Portugal, por oito horas de trabalho.

O antigo chefe de Governo - que, de acordo com os regulamentos, devia esperar três meses desde a saída do Governo antes de aceitar funções remuneradas - participou no jantar-conferência da CNN Portugal, organizado no dia 21 de novembro, em Lisboa, para falar sobre a guerra na Ucrânia e as consequentes transformações geopolíticas.

De acordo com o documento com os honorários, divulgado nas redes sociais por um jornalista de política do jornal britânico "The Guardian", além da participação no jantar em Lisboa, Boris Johnson participou ainda noutros dois eventos só no mês de novembro. Arrecadou, ao todo, cerca de 900 mil euros, sendo que, em todos eles, teve ainda direito a transporte, alimentação e alojamento, para si e para assessores.

Além dos três discursos, Johnson declara ainda ter recebido uma oferta de Lord Anthony e Lady Carole Bamford, que estão na lista dos 300 maiores milionários do mundo, para o uso de estadias em suites VIP para si e para a sua família em novembro e dezembro, num valor avaliado em 3500 libras (cerca de 4055 euros).