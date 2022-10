Brasil: litro de leite mais caro do que a gasolina

Preço do milho disparou e produtores abateram animais.

O preço do leite no Brasil atingiu patamares inimagináveis. Um litro de leite embalado UHT custa agora 1,37 euros (7 reais). O preço duplicou entre dezembro e julho e já está mais caro do que a gasolina (1,05 euros/litro).

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite. Produz mais de 35 mil milhões de litros por ano e tem cerca de 1,1 milhões de produtores, mas 70% são pequenos agricultores (com menos de 50 animais), que têm na produção de leite uma fonte de rendimento secundária. O Sul do país concentra 51% das explorações, com o estado de Minas Gerais à cabeça (27%).