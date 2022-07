Cabrita pressionou Proteção Civil para elogiar golas antifumo 

Ex-secretário de Estado e antigo líder da ANEPC acusados de fraude em programa contra incêndios.

O ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, pressionou o antigo líder da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Mourato Nunes para justificar a qualidade das golas e a situação à volta das irregularidades dos procedimentos de aquisição dos programas "Aldeia Segura - Pessoas Seguras". É o Ministério Público (MP) que o constata, na acusação do chamado caso das golas antifumo que o JN denunciou em 2019.

Além de Mourato Nunes, o MP acusou o ex-secretário de Estado da Proteção Civil José Artur Neves, membros do seu gabinete, assim como dirigentes de topo daquela estrutura e ainda empresários e respetivas firmas de terem desviado 364 mil euros em dinheiros públicos no âmbito do programa "Aldeia Segura - Pessoas Seguras".