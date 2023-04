MOODS acolhe feiras de segunda mão e de agricultura sustentável

Marisa Silva Hoje às 00:00 Facebook

Urban Farmers e Flea Market são dois projetos com presença marcada no festival, entre 12 e 14 de maio, em Matosinhos.

Uma banca de fruta, legumes e hortícolas da época, produzidos localmente e alicerçados numa agricultura sustentável. Esta é uma das feiras que, entre 12 e 14 de maio, marcam presença no festival MOODS, em Matosinhos. Pelo Jardim Basílio Teles, miúdos e graúdos vão, ainda, encontrar uma feira de venda de artigos em segunda mão, onde "o que é lixo para uns pode ser um tesouro para outros". Haverá livros, música, roupas e artigos de decoração. Tudo à espera de uma nova oportunidade. Um dos objetivos do Flea Market [feira da pulga] é promover a economia circular.

Passar uma "mensagem ambiental sob a forma artística e cultural" é, aliás, um dos objetivos do festival MOODS. O evento é organizado pelo Global Media Group, em parceria com a Galp, Caixa Geral de Depósitos, Fundação INATEL, Grupo BEL e Câmara de Matosinhos. Ao longo de três dias, não faltarão atividades, espetáculos, música. E, pelo menos, duas feiras para visitar.

Promover economia circular

Uma delas é o Flea Market que, há já 14 anos, se realiza mensalmente no Porto. Ana Neto é uma das impulsionadoras do projeto. Na prática, trata-se de uma feira de artigos em segunda mão. "Aquilo que não tem utilidade para uns, pode ter muita utilidade para outros. Esse era o nosso objetivo principal: conseguir convidar as famílias a fazerem uma arrumação em casa e trazerem o que não tinha utilidade para elas", explicou Ana Neto, garantindo que o projeto tem sido "um sucesso".

No Flea Market, conta Ana Neto, todos os potenciais vendedores "são bem-vindos". A única regra é a venda de artigos usados. O projeto promove a economia circular e a sustentabilidade. "O consumo está desenfreado. Vamos, então, consumir aquilo que já existe e não incentivar mais produção. Há muita coisa a circular no nosso mundo que pode ser reaproveitada", disse Ana Neto.

A Urban Farmers também vai ter uma feira no MOODS. O projeto é promovido pela Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria (ADRITEM) e tem como objetivo "potenciar um estilo de vida saudável e sustentável", aproximando o rural e o urbano. O projeto-piloto arrancou no ano passado, em Gaia. O objetivo, diz a diretora-executiva da ADRITEM, é expandir a outros concelhos.

No MOODS, estará presente com produtores da Área Metropolitana do Porto. Haverá frutas, legumes e hortícolas da época produzidos com base numa agricultura sustentável. Haverá, também, plantas aromáticas. "Tudo produtos frescos e muito apelativos", referiu Teresa Pouzada.

MOODS, um festival para toda a família

A festa ocupará o Jardim de Basílio Teles, em Matosinhos, entre os dias 12 e 14 de maio. Há atividades, música e espetáculos para miúdos e graúdos. Sempre sem perder o foco na sustentabilidade.

Brigada das Cores

É uma das animações que irão percorrer as ruas do jardim. Pretende passar uma mensagem de igualdade e inclusão. Somos "todos diferentes, todos iguais" é o mote.

Luzes do Tempo

"Luzes do Tempo" é um outro espetáculo itinerante que marcará presença no MOODS. O objetivo é alertar para as alterações climáticas e para a necessidade de mudança de comportamentos.

Speakers corner

Será um espaço de tertúlia e conversa promovido pela da TSF para a apresentação de projetos, serviços e produtos no âmbito do desenvolvimento sustentável.