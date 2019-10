Banho de champanhe na festa do Iniciativa Liberal

Inês Banha com Lusa Hoje às 01:30 Facebook

A eleição de João Cotrim de Figueiredo para a Assembleia da República foi celebrada com um banho de champanhe no quartel-general do partido Iniciativa Liberal para esta noite eleitoral, o espaço criativo The House of Hope and Dreams, em Lisboa.

"Quero começar por saudar os vencedores da noite, o PS, apesar da forma como geriu o país, começou por dizer o líder do IL, prometendo, em seguida, uma "verdadeira oposição ao socialismo".

"Agora vão ter uma oposição diferente. Uma oposição ideológica. Seremos a verdadeira voz da liberdade política e económica", afirmou.

Antes de passar a palavra ao deputado eleito, Carlos Guimarães Pinto destacou o percurso do partido, com "apenas dois anos de existência". "Somos um partido que chega aqui sem figuras mediáticas. Chegamos aqui pelas ideias. Ideias que irão fazer oposição ao socialismo", reiterou.

Por seu turno, o candidato eleito pelo IL, João Cotrim de Figueiredo, num curto discurso, prometeu ser uma "voz ativa" na Assembleia da República. Na sua intervenção, o deputado eleito pelo círculo de Lisboa lamentou que Carlos Guimarães Pinto, presidente do partido e cabeça de lista pelo Porto, não tenha sido eleito.

"Ele é a alma da Iniciativa Liberal e é a alma do liberalismo em Portugal", afirmou, acrescentando que esta foi "uma vitória das ideias e da ambição" para o país.