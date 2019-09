Rio preocupado com envolvimento do nome de Marcelo

Nuno Miguel Ropio Hoje às 11:48 Facebook

O líder do PSD mostra-se preocupado com as notícias que dão conta do envolvimento do nome do presidente da República no caso da recuperação das armas de Tancos.

Em Beja, onde começou o quarto dia de campanha eleitoral, Rui Rio considerou inquietante a revelação de escutas telefónicas de um dos arguidos do caso de Tancos, major Vasco Brazão, em que referia que o "papagaio-mor do reino" sabia de tudo, considerando o Ministério Público que estava a falar de Marcelo.

"Fico sempre preocupado quando o nome do presidente da República é envolvido em polémicas. Portugal precisa de uma proteção do órgão que é a Presidência da República. Não podemos brincar com noticias sobre a Presidência da República", disse, numa entrevista no Fórum TSF, na manhã desta quarta-feira.

Rio esclareceu ainda as declarações de terça-feira à noite, em Faro, em que disse que o Governo pode estar a preparar-se para uma "outra encenação", como foi a ameaça de demissão de António Costa, em maio, com a crise dos professores. O social-democrata disse que não se referia a Tancos, mas não afastou a possibilidade de vir a sabe-se algo ainda mais grave que envolva governantes neste caso.

"As pessoas leram a minha declaração mais ligada à questão de Tancos. Não vi a acusação de Tancos. Veremos [se o Governo também encenou algo nesse caso], se calhar também dá", admitiu.