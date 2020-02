Caso suspeito de coronavírus no Porto deu negativo

Hoje às 10:57, atualizado às 11:09 Facebook

O homem que deu entrada esta sexta-feira à noite no Hospital S. João, no Porto, por suspeita de coronavírus teve resultado negativo nas análises.

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge concluiu que o italiano de 62 anos, que trabalha para uma empresa em Felgueiras, não tem coronavírus. O homem foi internado esta sexta-feira feira à noite, após apresentar sintomas semelhantes ao vírus originário da cidade de Wuhan, na China.

O cidadão italiano tinha viajado para a China e esteve perto da cidade de Wuhan. Regressou do país no dia 22 de janeiro e dias mais tarde começou a sentir-se mal. Esta sexta-feira à noite, o homem esteve cinco horas dentro de uma ambulância dos bombeiros de Felgueiras antes de ser transportado para o Hospital S. João, no Porto.

Com este resultado negativo, Portugal mantinha-se, até meio da manhã deste sábado, sem registo oficial de qualquer pessoa infetada por coronavírus. Isto porque uma primeira suspeita, envolvendo um homem regressado da China em 25 de janeiro e observado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, foi afastada no dia seguinte, também após realização de exames.